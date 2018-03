FURTI IN ABITAZIONE AD OVINDOLI: DENUNCIATO OPERAIO

OVINDOLI. Identificato dai Carabinieri l’autore dei recenti furti in abitazione: denunciato in stato di libertà un operaio 45enne del luogo. I Carabinieri del Comando Compagnia di Avezzano hanno intensificato, su tutto il territorio di competenza, l’attività di controllo del territorio, specialmente nelle ore notturne, finalizzato al contrasto dei reati predatori, con particolare riferimento ai furti. Proprio nell’ambito di questi servizi, i militari della Stazione di Ovindoli, a conclusione delle attività di indagine hanno identificato l’autore dei recenti furti perpetrati in abitazione nel centro di Ovindoli. I riscontri immediatamente svolti nel corso dei sopralluoghi di furto hanno permesso di raccogliere numerose fonti di prova ed elementi di reità nei confronti dell’italiano. Determinante è stata la ferita al polso riportata dall’uomo nel corso di uno dei furti, la cicatrice del taglio e il sangue repertato sul posto lo hanno messo con le spalle al muro: una volta identificato ha ammesso le sue responsabilità.