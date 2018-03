BAMBINA CON BOB SULLA NEVE VA CONTRO STRUTTURA IN LEGNO,È GRAVE

TERAMO. Una bambina di 7 anni è ricoverata all'ospedale Mazzini di Teramo per i traumi riportati in un incidente sulle piste della stazione sciistica dei Prati di Tivo, sul Gran Sasso teramano, avvenuto lo scorso 5 gennaio. Secondo una prima ricostruzione fatta dai carabinieri della stazione di Pietracamela, la piccola si stava divertendo a scivolare con un bob che, senza controllo, si è schiantato contro un manufatto in legno presente a fine pista. Nello schianto la bambina ha riportato un trauma cranico e un serio trauma toracico. Soccorsa da un medico che si trovava in zona e poi dal personale del 118, è stata trasferita con l'elicottero del 118 all'ospedale teramano dove i sanitari la stanno sottoponendo agli approfondimenti diagnostici.