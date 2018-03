IL SUPER DAVID E ALTRE OPERE NEL BLITZ DI FIRENZE DI PEP MARCHEGIANI

PESCARA. Decine di riproduzioni in chiave 'esplicitista' del David ed altrettante copie di un ipotetico curriculum europeo di Michelangelo Buonarroti sparse per le vie di Firenze e nei luoghi della cultura, nell'ambito di un blitz artistico finalizzato al «rilancio dell'arte contemporanea». L'iniziativa, dal titolo "Fùrenze", che si svolgerà domani in concomitanza con l'apertura di Pitti Uomo, è dell'artista abruzzese Pep Marchegiani, tra i maggiori rappresentanti della pop art internazionale. Il blitz farà da preludio ad una «performance artistica di Michelangelo Buonarroti e Pep Marchegiani a cura di Fra Biancoshock'. All'esterno della Fortezza da Basso, location del Pitti, un'innovativa istallazione rappresenterà un Michelangelo, ormai senzatetto, che sembra dover ripiegare sul 'vucumpraggio' per mettere da parte qualche soldo».

Marchegiani ha realizzato una lapide di marmo con l'immagine di Gianfranco Funari nelle vesti di Superman, per ricordare un «immortale supereroe italiano, simbolo di ciò che l'Italia dovrebbe essere»; il logo per Montesilvano (Pescara) città 'derazzistizzata', ed ha curato la mostra sui progetti di artisti e designer sui box del sesso inseriti nel contesto urbano di Montesilvano.

L'appuntamento è alle 12 in piazza della Signoria per seguire le varie fasi del blitz e alle 14 a Palazzo da Forte per la performance.