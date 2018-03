DROGA: ARRESTATO ALBANESE CON 200 GRAMMI DI MARIJUANA A TERAMO

BELLANTE. Cerca di disfarsi della droga ma viene sorpreso ed arrestato. I. K. e' stato fermato da una pattuglia della polizia stradale sulla stradale statale 80 nel territorio di Bellante. Durante la perquisizione, il giovane albanese ha gettato l'involucro in mezzo all'erba subito recuperato dagli agenti. Conteneva 10 grammi di marijuana. In auto aveva anche un coltello a serramanico mentre a casa, nella camera da letto, fra la biancheria intima, avvolto in uno slip, e' saltato fuori un involucro contenente altri 215 grammi di marijuana, in un altro cassetto, altri 2 grammi di cocaina ed un bilancino di precisione.