COLONNELLA, FURTO NELLA NOTTE AL MULTIPLEX: BOTTINO 10MILA EURO

COLONNELLA. Smurano la cassaforte contenente l'incasso delle "prime visioni" e fuggono via con 10mila euro. I ladri, la scorsa notte, hanno agito con destrezza all'interno del multisala Cineplex "Arcobaleno" a Colonnella (Teramo). Con ogni probabilita', non essendo stati trovati segni di scasso, i ladri si sono fatti chiudere all'interno del mega cinema ed hanno atteso che le luci si spegnessero ed il personale andasse via. Sapevano, probabilmente, che il cinema non ha ne' le telecamere di videosorveglianza, ne' un sistema di allarme con rilevatore volumetrico capace di segnalare eventuali movimenti all'interno. Con tutta tranquillita', si sono portati in direzione dove e' custodita una piccola cassaforte a muro. Con l'aiuto di alcuni attrezzi, l'hanno smurata e sono fuggiti. All'interno erano custoditi circa 10mila euro, l'incasso della domenica. Sull'episodio indagano i carabinieri della stazione di Colonnella.