COLPO IN VILLA AD AVEZZANO, TRE DONNE STRATTONANO ANZIANA

AVEZZANO. Tre donne sono ricercate dalla polizia per una rapina in un'abitazione di via del Querceto ad Avezzano (L'Aquila). Le ladre si sono introdotte nella villa e hanno prelevato gioielli, argento e oro. Tuttavia, mentre stavano selezionando la refurtiva, si sono trovate faccia a faccia con la proprietaria settantenne e sono state costrette a farsi via libera strattonandola. L'anziana non è riuscita a contrastare più di tanto la fuga delle tre donne e si è limitata a chiamare la polizia. La comparsa dell'anziana proprietaria ha comunque costretto le ladre a limitare il bottino. Gli agenti, intervenuti per eseguire i rilievi e quantificare il bottino, hanno trovato l'anziana sotto choc.