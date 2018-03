ROMENI DI 12 E 18 ANNI TENTANO FURTO IN STABILE DI PESCARA

PESCARA. Dodici anni lui, diciotto lei: questa l'età di due romeni sorpresi dalla Polizia a Pescara mentre tentavano di introdursi in uno stabile di via Trento per rubare. Per stabilire se i due fossero o meno minorenni è stato necessario però ricorrere ad accertamenti in ospedale dal momento che avevano fornito varie versioni. Entrambi sono stati accompagnati presso una comunità protetta della provincia di Pescara. Del caso è stato interessato il Procuratore del Tribunale dei Minori dell'Aquila Antonio Altobelli.