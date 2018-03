RAPINATA IN FARMACIA DEL CENTRO DI PESCARA

PESCARA. Tre persone con il viso travisato, di cui una armata di pistola, hanno messo a segno una rapina nella serata di ieri, qualche minuto prima delle 21, nella farmacia 'Perrucci' della centralissima via Nicola Fabrizi, a Pescara. I tre rapinatori, che si esprimevano con accento locale, hanno intimato al farmacista che era dietro il bancone di consegnare il denaro contenuto in cassa. All'interno del locale non c'erano clienti, ma altri due farmacisti sul retro. La rapina é stata ripresa dalle telecamere a circuito chiuso della farmacia. Ancora da quantificare il bottino. Le indagini sono condotte dagli agenti della Squadra Volante, diretti dal vice Questore Alessandro Di Blasio.