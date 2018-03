COMUNE FRANCAVILLA, DIRIGENTI PASSANO DA 5 A 3

COMUNE. FRANCAVILLA AL MARE. «Un Comune più snello, che sia semplice ed agevole per i cittadini. Che permetta di soddisfare nel migliore dei modi le richieste di tutti coloro che quotidianamente si recano a Palazzo di Città. Un Comune, dunque, vicino alla gente». Questo l’obiettivo alla base della nuova organizzazione.

La giunta ha deciso di ridurre a tre i dirigenti dai cinque previsti nella pianta organica dell’Ente nell’ottica della riduzione dei costi previsti per il personale delle Pubbliche amministrazioni dalla spending review.

Antonio Forese, dirigente del Settore Finanziario, infatti, ha terminato il comando il 31 dicembre scorso, tornando alla Provincia di Pescara: il suo posto è stato preso da Emanuela Murri che oltre al Settore Finanziario, mantiene la dirigenza dei Servizi Sociali.

L’Architetto Roberto Olivieri conserva i Lavori Pubblici inglobando anche il Patrimonio; mentre Carmela Equizi, oltre a mantenere i Servizi Demografici e gli Affari Generali, prende la dirigenza per quel che concerne Urbanistica, Turismo, Cultura e Sport.

«La nuova organizzazione – fa presente il Sindaco, Antonio Luciani – è stata possibile anche grazie alla collaborazione e alla sensibilità dimostrate da tutti i dirigenti e i dipendenti comunali ed è tesa a migliorare la distribuzione delle funzioni tra i vari settori anche in relazione all’organizzazione gestionale di alcune attività e alle priorità individuate dall’Ente stesso, tenendo conto delle professionalità e delle aspettative degli stessi dipendenti».