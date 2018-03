REGIONALI: SINDACO SILVI SI DIMETTE E CORRE PER L'EMICICLO

SILVI. Il sindaco di Silvi (Teramo), Gaetano Vallescura si dimette per correre alle Regionali. Vallescura e' il primo sindaco teramano a lasciare l'incarico anticipando cosi' la scadenza prevista dalla legge regionale che impone le dimissioni ai primi cittadini intenzionati a correre per un posto all'Emiciclo. Vallescura e' stato sindaco per dieci anni. Ora al Comune, formalizzate le dimissioni, arrivera' un commissario prefettizio che traghettera' l'ente fino alle prossime comunali.