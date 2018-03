TERAMO 5 STELLE CERCA CANDIDATI

POLITICA. ABRUIZZO. Oggi, venerdì 3 gennaio, alle 21:00 all’hotel Abruzzi si terrà l’Assemblea del Movimento 5 Stelle di Teramo. «Tutti cittadini che vogliono davvero cambiare, che hanno scelto di non voltare la testa dall’altra parte, tutti i cittadini che hanno a cuore il futuro di Teramo sono caldamente invitati a partecipare», annuncia il Movimento. «In questo percorso bello, trasparente e del tutto innovativo», commenta la sezione cittadina del M5S, «che sta portando alla definizione dei punti programmatici, i protagonisti sono i cittadini: i cittadini che hanno deciso di rifiutare l’ineluttabilità di una politica fatta di finta destra e finta sinistra, governata dai figli dei padri e che ha distrutto il tessuto economico, etico e culturale di questa città condannandola ad una marginalità assoluta. Anche i candidati verranno fuori da questo percorso attraverso una votazione libera e trasparente così come il candidato Sindaco che sarà il portavoce dell’Assemblea e dovrà incarnarne le idee e le proposte, gli ideali e la forza di cambiamento: un cittadino come gli altri, un cittadino tra gli altri».