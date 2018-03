CRISI: EDITORIA, CHIUDONO DUE STAMPERIE MARSICANE

CARSOLI (L'AQUILA). Due aziende marsicane, specializzate in carta stampata, sono pronte a chiudere i battenti a causa della crisi dei quotidiani nazionali. Gravi difficoltà economiche per la Telestampa centro Italia - dove venivano stampati giornali come il Secolo XIX, il Giornale, l'Unità e la Web Color. Entrambe le aziende hanno sede nella Piana del Cavaliere, in provincia dell'Aquila. Non è migliore la situazione alla Cartiera di Avezzano (L'Aquila), dove da gennaio verrà attuato il passaggio dalla carta patinata alla carta naturale. Il rischio è una forte perdita occupazionale, anche di decine di posti di lavoro.