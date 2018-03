ESCURSIONISTA DISPERSO E FERITO VIENE SOCCORSO SU GRAN SASSO

L'AQUILA. Gli uomini del Soccorso alpino forestale, impegnati nel servizio di sorveglianza sulle piste del comprensorio del Gran Sasso, hanno recuperato e soccorso un escursionista disperso nei pressi di Campo Imperatore. L'uomo, di 55 anni, originario dell'Aquila, era salito sulle ciaspole da Fonte Cerreto, all'altezza della base della Funivia e aveva raggiunto la stazione di Campo Imperatore, a quota 2.100 metri circa. Nel discendere a valle, tuttavia, è caduto ed è rimasto ferito in modo non grave. Inoltre, a causa della nebbia ha perso l'orientamento e si è visto costretto a chiamare aiuto. Gli uomini del Corpo forestale lo hanno recuperato e riportato a Campo Imperatore, dove gli sono stati prestati i primi soccorsi. Poi è stato trasportato all'ospedale del capoluogo per accertamenti.