A * U * G * U * R * I

ABRUZZO. Dopo la lunga tornata di Consiglio regionale che faticosamente ha approvato un bilancio regionale giudicato addirittura «falso» ci si avvia verso un nuovo anno. E’ vero invece che sia l’atto conclusivo del governo Chiodi che doveva concludersi lo scorso 15 dicembre ma che invece durerà ancora fino a fine maggio.

Il centrodestra ci consegna un Abruzzo che ha digerito la monca gestione Del Turco ed ora costringe la Regione a sei mesi di "bonus" della gestione Chiodi in attesa delle elezioni, periodo nel quale il Consiglio regionale non potrà muoversi se non per provvedimenti urgenti ed indifferibili .

Quello che è fatto è fatto: chi ha governato si è giocato le proprie carte e ognuno ha avuto tempo per farsi una idea e giudicare.

Il nuovo anno ci riserverà qualche sorpresa e qualche ritorno, ci sarà del nuovo ma anche del vecchio. Ora però è tempo di festeggiare, prepararsi e sperare che il 2014 sia l’anno della presa di coscienza e della consapevolezza per poter dire e agire.

Che sia un anno migliore per tutti.

Noi proveremo a raccontarvelo fino in fondo.

Auguri.