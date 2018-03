MONTORIO, SALVA LA CROCE BIANCA GRAZIE A SOCIETA’ BENEFATTRICE AQUILA

CRONACA. MONTORIO AL VOMANO. Salva la Croce Bianca, riparte anche il servizio notturno per il 118.

A diffondere la notizia è Andrea Guizzetti il consigliere comunale che si è sempre occupato di sociale ed in particolare del servizio di emergenza sanitaria 118 a Montorio e nell’entroterra dell’Alto Vomano.

«Con molta soddisfazione preannuncio che dal 1 gennaio del 2014 ripartirà il servizio notturno di emergenza sanitaria 118, dalle ore 20 alle ore 8 di tutti i giorni, dalla postazione dalla Croce Bianca di Montorio – afferma Andrea Guizzetti – grazie al contributo economico di 25.200 euro che verrà elargito da gennaio da una importante azienda aquilana che vuole rimanere anonima e che, insieme a quello diurno ancora attivo, ci permette di riavere il servizio completo per tutte le 24 ore giornaliere. Per gli abitanti di Montorio e di tutto l’entroterra dell’Alto Vomano, territorio ormai svuotato di servizi e dimenticato dalla politica, è una buona notizia ed un forte segnale di speranza, per un servizio essenziale e di notevole importanza per la sicurezza dei cittadini. Mi preme ringraziare l’azienda che in un periodo di cosi forte crisi economica, decide di aiutare un territorio fortemente disagiato, prendendosi cura dei bisogni e della sicurezza dei suoi cittadini, dimostrando una forte sensibilità verso le persone bisognose ed in difficoltà».