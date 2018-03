RIAPRE IL SANTUARIO DI PAPA GIOVANNI PAOLO II

CRONACA. L’AQUILA. E’ stata riaperta ieri la chiesa di S. Pietro della Ienca chiusa per l’assenza del parroco di Camarda, responsabile della sua apertura ed ora in vacanza.



La chiusura della chiesetta aveva determinato la reazione dell’Associazione Culturale S. Pietro della Ienca e di tutti gli albergatori del Gran Sasso, oltre che dei tanti turisti che non avevano potuto visitare il Santuario.

«Ritengo che sia assurdo tenere chiuso il Santuario proprio in questo periodo festivo – commenta l’assessore al turismo Lelio De Santis – visto che si tratta di uno dei luoghi più richiesti e visitati del nostro territorio, e mi sono adoperato per trovare subito una soluzione contattando la Curia, e trovando la disponibilità dell’arcivescovo Giuseppe Petrocchi e del vescovo ausiliario Giovanni D’Ercole.

«Il Santuario sarà aperto tutti i giorni – continua l’assessore – dalle ore 10:00 alle ore 17:00 e tutte le domeniche vi verrà celebrata la funzione religiosa, grazie all’impegno di tre parroci, che si alterneranno a turnazione ed alla apertura e chiusura gestita da Don Luigi Abidh».