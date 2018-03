E' MORTA A 111 ANNI LA NONNA D'ABRUZZO

CRONACA. PESCARA. E' morta ieri, a 111 anni, la "nonna d'Abruzzo" Domenica Di Tomasso, che viveva a San Valentino in Abruzzo Citeriore. Aveva compiuto gli anni l'11 febbraio, ricevendo in casa parenti e amici, oltre al sindaco del paese, Angelo D'Ottavio, che le aveva fatto arrivare una torta come dono del Comune. Nonna Domenica, nata nel 1900, si era fidanzata a 16 anni con Camillo Cicchelli, cavaliere dell'Ordine di Vittorio Veneto, e cinque anni dopo i due si sono sposati. Hanno avuto cinque figli e negli anni Domenica ha superato quota venti tra nipoti e pronipoti. 08/04/2011 7.36