LAVORO: RINNOVATI CONTRATTI A 33 PRECARI PROVINCIA L'AQUILA

L’AQUILA. La fine dell'anno sarà sicuramente più serena per i 33 precari storici della Provincia dell'Aquila che grazie alla delibera approvata dalla Giunta Del Corvo, hanno ottenuto il rinnovo del contratto fino al 15 settembre 2014.

«Un segnale importante per i lavoratori del Centro per l'Impiego dell'Ente - affermano il presidente Antonio Del Corvo e l'assessore al lavoro, Claudio Tonelli - che potranno continuare le importanti attività che svolgono per i cittadini della provincia dell'Aquila».

«Abbiamo approvato - spiegano i due - lo scorrimento delle graduatorie relative alle borse lavoro e agli interventi di formazione continua, grazie all'utilizzo delle risorse derivanti dalle rinunce, rispetto ad interventi già ammessi a finanziamento. In particolare in relazione all'elenco delle borse lavoro per disoccupati/inoccupati, saranno ulteriori 90 i borsisti che potranno usufruire di questa preziosa occasione di accesso al mondo dell'occupazione. Per le domande ammesse e pervenute entro i termini che fanno riferimento alle borse lavoro per i soggetti svantaggiati, è stato possibile esaurire la graduatoria e saranno cinque i borsisti ammessi. La formazione continua per piccole e medie imprese in espansione, vedrà ulteriori nove interventi finanziabili secondo la graduatoria di riferimento». Complessivamente l'investimento ammonta in oltre 350 mila euro nel settore occupazione e formazione.