PETTINI DI CELANO. VIGILIA NATALE AMARA, ARRIVANO 78 LETTERE LICENZIAMENTO

CELANO. Sono arrivate alla vigilia di Natale le 78 lettere di licenziamento nei confronti dei dipendenti della Pittini di Celano, sito di trafilerie e zincherie: i lavoratori, che occupano lo stabilimento da qualche tempo per bloccare la smobilitazione di macchinari da parte dell'azienda friulana, hanno deciso comunque di festeggiare il Natale con panettone e spumante, in attesa di una battaglia legale.

«Impugneremo sicuramente i licenziamenti - ha spiegato all'ANSA il segretario regionale della Fiom-Cgil, Alfredo Fegatelli - perché riteniamo che sia un atto non corretto. Confermo che le lettere di licenziamento sono arrivate tutte e 78 proprio ieri ai lavoratori».

La questione della chiusura dello stabilimento di Celano sarà comunque affrontata venerdì prossimo dal consiglio comunale di Ossoppo (Udine), località che ospita la sede principale del gruppo Pittini, grazie all'impegno dei sindacati che nei giorni scorsi avevano incontrato il sindaco della cittadina, Luigino Bottoni.