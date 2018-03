PRESENTATA A L'AQUILA LA GUIDA AI RISTORANTI D'ABRUZZO

LA GUIDA. ABRUZZO. Confcommercio Abruzzo e Agica hanno presentato a L'Aquila la Guida ai Ristoranti d’Abruzzo. La guida (on line su www.agica.it) contiene tutti i ristoranti della regione, consultabili per città, fascia di prezzo, tipo di cucina, ricerca avanzata delle diverse opzioni spuntabili. Materialmente il progetto è stato possibile grazie all’apporto di Bper L’Aquila e alla partnership di Polo Agire e Salone dei Prodotti Tipici e Dei Parchi di Carsa. I ristoratori potranno accedere direttamente al database delle aziende agricole e agroalimentari cliccando sugli spazi di Salone Prodotti Tici e Polo Agire presenti su ogni pagina della Guida.

«La consultazione Internet è il mezzo ormai preminente e quindi di testata fruizione da parte di un’utenza vastissima: il nostro intento – ha detto il direttore responsabile di AGICA Maria Paola Iannella – è ricondurre i consumatori ad una igiene alimentare e ad una partecipazione attiva allo sviluppo dell’imprenditoria locale. Questo nostro trip advisor abruzzese nasce per volontà di Confcommercio L'Aquila con l’obiettivo di ridare vita all’anima antica dell’Abruzzo: quella della produzione agricola ed agroalimentare, capace di generare reddito, occupazione , salute, valore sociale a favore dell’intera collettività».