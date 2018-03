DIBATTITO SUL BILANCIO REGIONALE A VILLAMAGNA

VILLAMAGNA. Sabato 21 dicembre alle ore 17.00 presso il Centro Dama in Val di Foro di Villamagna si terrà un incontro pubblico dal titolo “Il bilancio utile per i cittadini”. Sarà l’occasione per discutere di bilancio regionale e di opportunità di finanziamento per impresa e lavoro. Dopo i saluti del Sindaco di Villamagna Paolo Nicolò e l’introduzione di Lucrezio Paolini, consigliere regionale IDV, interverranno: Marcello Salerno, ricercatore universitario e autore di un recente volume dal titolo “Autonomia finanziaria regionale e vincoli europei di bilancio”; Roberto Campo, segretario regionale UIL; Luciano D’Alfonso, Presidente della Scuola di Regione. Le conclusioni saranno affidate ad Alfonso Mascitelli, membro della Commissione Bilancio al Senato nella XVI legislatura.