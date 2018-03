ANZIANA MUORE DOPO INCIDENTE STRADALE, DISPOSTA AUTOPSIA

VASTO. È deceduta questa mattina nel reparto di rianimazione dell'ospedale clinicizzato di Chieti Maria Nicoletta Potalivo, 86 anni, residente a Montenero di Bisaccia (Campobasso). L'anziana, ricoverata dallo scorso 17 dicembre, era rimasta coinvolta in un incidente stradale tra due auto come passeggero nei pressi del bivio del kartodromo a San Salvo (Chieti). Dopo un primo ricovero all'ospedale San Pio da Pietrelcina di Vasto i medici avevano ritenuto necessario il trasferimento a Chieti. Il sostituto procuratore della Repubblica di Vasto, Giancarlo Ciani, ha predisposto l'autopsia per stabilire le cause del decesso. Domani mattina verrà dato l'incarico al dottor Pietro Falco, direttore di medicina legale dell'Asl unica provinciale Lanciano-Vasto-Chieti.