PIRATA DELLA STRADA RINTRACCIATO E DENUNCIATO A VASTO

VASTO. È stato rintracciato e denunciato dalla Polizia municipale di Vasto l'automobilista che l'altra mattina ha investito una donna di 63 anni in via Spataro senza fermarsi a fare soccorso: si tratta di un 19enne privo di patente che era alla guida di una Opel Corsa non di sua proprietà. La donna aveva riportato la frattura del femore e dovrà esser sottoposta a intervento ortopedico presso l'ospedale 'San Pio da Pietrelcina'. L'autovettura è risultata anche priva priva di copertura assicurativa ed è stata sottoposta a sequestro. Il pirata della strada è stato rintracciato grazie alla collaborazione e alle testimonianze di alcuni presenti che hanno assistito all'incidente e prestato i primi soccorsi alla donna.