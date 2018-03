NEWS TOWN, INCONTRO DIBATTITO SULL’INFORMAZIONE

INFORMAZIONE. L’AQUILA. Venerdì 20 dicembre, a partire dalle ore 18, l'Irish Café di Pianola sarà il palcoscenico di un incontro dibattito dal titolo “Informazione libera e indipendente. E' davvero sostenibile?”, che vedrà la partecipazione – tra gli altri – del giornalista de L'Espresso Alessandro Gilioli, dello storico Marco Revelli e dell'ex magistrato Livio Pepino. Alle ore 22.30 si continuerà con Miss Chain & The Broken Heels, garage pop band tra le migliori in Italia, che si esibiranno in un live firmato Novenove City Rockers. L'evento è organizzato dal quotidiano digitale NewsTown, al fine di lanciare la campagna “Sostieni la tua voce!”. NewsTown è una testata giornalistica fondata lo scorso marzo da quattro giovani giornalisti aquilani.