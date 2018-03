VASTO. ANAS: APPALTO DA 3,7 MLN PER LAVORI SULLA STATALE 16

VASTO. L’Anas ha pubblicato oggi sulla Gazzetta Ufficiale l’esito della gara d’appalto per l’assegnazione dei lavori di risanamento e sistemazione del corpo stradale nel tratto compreso tra il km 504,000 e il km 508,600 della strada statale 16 “Adriatica”, tra lo svincolo “Vasto Nord” dell’autostrada A14 e il porto di Vasto, in provincia di Chieti.

L’appalto prevede la realizzazione di tre rotatorie e la demolizione e ricostruzione di un ponte, per un investimento complessivo di 3,7 milioni di euro, al fine di incrementare la scurezza stradale lungo il tratto della statale Adriatica interessato.

I lavori sono stati affidati all’Associazione Temporanea di Imprese Edil Valle Srl - Gianfranco Molinaro Srl con sede a Sora (provincia di Frosinone). Il termine per l’esecuzione dei lavori è di 300 giorni naturali e consecutivi a partire dalla data di consegna.