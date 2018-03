INIZIATI I LAVORI PER LA VIDEO SORVEGLIANZA AL COMUNE DI CASALBORDINO

CRONACA. CASALBORDINO. Ieri mattina sono iniziati i lavori per installare le telecamere per la videosorveglianza nel comune di Casalbordino. Il contributo regionale ottenuto per il progetto presentato dall’Unione dei Miracoli che unisce i quattro paesi (Scerni, Pollutri, Villalfonsina e Casalbordino ) è di 141.000 euro, la somma totale del progetto ammonta a 238.000 euro. L'Unione dei Miracoli è un ente giuridico, con sede a Casalbordino che si pone come obiettivo quello di curare e migliorare i servizi dei centri interessati per un totale di 13.187 abitanti. Il sindaco Remo Bello di Casalbordino, comune capofila, ricorda: «negli ultimi 12 mesi la situazione riguardante furti, rapine, spaccio di sostanze stupefacenti, danni al patrimonio comunale e pubblico, comportamenti violenti, è aumentata in modo preoccupante. La videosorveglianza permetterà di aumentare la sicurezza della comunità locale allargata.