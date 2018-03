FIAMME AD EDIFICIO IN COSTRUZIONE A SPOLTORE

CRONACA. SPOLTORE. Giovedì scorso alle ore 16.20 circa, squadre del Comando Provinciale Vigili del Fuoco sono intervenute in via Carria a Spoltore a seguito di un incendio di un edificio in costruzione. Le fiamme sono scaturite durante i lavori di posa in opera di una guaina impermeabile. Nell'incendio è rimasta coinvolta anche una bombola di gas gpl che successivamente è esplosa senza provocare danni alle persone presenti. Nelle operazioni sono stati impegnati 15 Vigili del Fuoco, 6 automezzi. Solo al termine delle operazioni e messa in sicurezza sono partiti gli accertamenti necessari all'individuazione delle cause del sinistro.