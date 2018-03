VINO: CANTINA TOLLO, FATTURATO 2013 +24%

Tonino Verna, Presidente: “Grande soddisfazione per il migliore risultato degli ultimi 10 anni grazie ai produttori e allo staff di Cantina Tollo”.

Tollo (CH), 19 dicembre 2013_ Cantina Tollo chiude l’anno con un bilancio positivo, registrando un fatturato di 46 milioni di euro, il 24% in più rispetto alla scorso anno. La posizione finanziaria netta si consolida sugli oltre 5 milioni di euro. L’estero rappresenta una fetta considerevole del fatturato, il 35%, in aumento del 15% rispetto allo scorso anno.

Questi dati sono stati presentati nell’assemblea dei soci tenutasi ieri, durante la quale è stato approvato il bilancio chiuso il 31 agosto 2013. I numeri evidenziano come sia in particolare il canale Horeca (hotel, ristoranti e bar) a trainare la crescita.

Cantina Tollo, con quasi 13 milioni di bottiglie vendute nel 2013, ha investito oltre 2 milioni di euro in soluzioni e materiali tecnologici relativi alla qualità dei prodotti e al packaging. Altro dato importante è la valorizzazione della materia prima, con il riconoscimento ai soci di un aumento medio del 35% del valore uve rispetto allo scorso anno. “Si tratta del valore più alto degli ultimi 10 anni grazie ai produttori e a tutto lo staff di Cantina Tollo, oltre 70 addetti, che hanno lavorato alacremente e con grande passione per il raggiungimento di questi obiettivi”commenta il Presidente.

Per il prossimo anno si prevede un consolidamento del risultato straordinario di quest’anno e un aumento dell’8-10% del fatturato sul canale Horeca.