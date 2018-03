PREMIATI TRE GIOVANI TALENTI DEL CONSERVATORIO AQUILANO

ROMA.- Tre giovani talenti provenienti dal Conservatorio “Alfredo Casella” dell’Aquila sono risultati vincitori di un prestigioso premio che l’Associazione “Annarosa Taddei” ha deciso di offrire quest’anno alle odierne promesse della musica classica. Il concorso, che prevedeva di laureare vincitori quattro giovani residenti in Italia, ha visto imporsi dunque ben tre allievi del Conservatorio aquilano: il flautista Tommaso Pratola (classe del M° Paolo Rossi) e i pianisti Michele D’Ascenzo (classe del M° Elena Matteucci) e Marianna Pulsoni (classe del M° Drahomira Biligova), i quali hanno superato brillantemente le tre fasi di concorso previste per l’assegnazione delle borse di studio in palio. La selezione si è tenuta a Roma presso l’Aula Magna ICEF nei giorni 13, 14 e 15 dicembre, tre giornate nelle quali, di fronte a una commissione composta da figure eminenti del panorama musicale nazionale, si sono avvicendati sul palco musicisti provenienti da ogni parte d’Italia.