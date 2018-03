LAVORI A POPOLI, MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE

POLPOLI. La Provincia di Pescara ha avviato una serie di interventi a Popoli per la messa in sicurezza della viabilità provinciale. Ad annunciarli sono il presidente della Provincia di Pescara Guerino Testa e l’assessore all’Ambiente Mario Lattanzio. Attualmente sono in corso i lavori di messa in sicurezza delle pareti rocciose sovrastanti la strada di Popoli che collega la Valle Peligna a L’Aquila con l’installazione di reti paramassi per la sicurezza di chi percorre l’arteria.

Sulla strada provinciale 72 all’incrocio per Vittorito-Popoli che collega la provinciale con la riserva, sono in corso poi interventi per l’installazione di attrezzature luminose realizzate con un sistema di impiantistica fotovoltaica.