LOTTO ISTANTANEO, A MARTINSICURO PUNTA 5 EURO E NE VINCE 160 MILA

MARTINSICURO. Il 10eLotto continua a distribuire premi in tutta Italia ed in particolare in Abruzzo. La fortuna ha baciato Martinsicuro (TE) dove si è verificata una vincita da 159.574 euro con 5 euro. E’ la vincita più alta d’Italia in questo concorso. Il fortunato giocatore è stato premiato scegliendo di giocare con l’Estrazione ogni 5 minuti; ha potuto controllare direttamente sul monitor della ricevitoria i 9 numeri giocati, confrontandoli con i 20 estratti, indovinandone 9 su 10.



La vincita è stata registrata nella ricevitoria della signora Silvana Di Quirico in Lungomare Europa, 70. Il 10eLOTTO dall’inizio dell’anno ha distribuiti 2.096 milioni di euro su tutto il territorio nazionale e con l’ultimo concorso sono stati vinti oltre 18 milioni di euro.