CHIETI. L’Anas comunica che proseguiranno fino a lunedì prossimo, 23 dicembre, i lavori di manutenzione degli impianti di illuminazione delle gallerie "Castellana" e "Santa Croce", nel tratto compreso tra il km 47,400 e il km 52,100 della strada statale 652 "di Fondo Valle Sangro", a Colledimezzo, in provincia di Chieti.

Per consentire l’ultimazione dei lavori, fino al 23 dicembre, nella fascia oraria compresa tra le ore 8,00 e le ore 17,00, escluse le giornate di sabato e domenica, continuerà a essere in vigore il senso unico alternato della circolazione nei tratti strettamente necessari per l'esecuzione dei lavori.