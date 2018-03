A MONTEFERRANTE SI CELEBRA LA TRADIZIONE DEI PRESEPI

MONTEFERRANTE. Prende il via a Monteferrante la mostra di presepi artistici realizzati dagli hobbisti del posto, che hanno messo in campo creatività e manualità per dar vita a opere dalle tecniche e modalità espressive più svariate.

Sughero, legno, ma anche carta riciclata e conchiglie sono solo alcuni degli originali materiali scelti dagli artisti che hanno realizzato meravigliose scenografie, arricchite da particolari come balconi in ferro battuto, piazze di mercato, botteghe artigianali, bancarelle per la vendita, tutte rigorosamente fatte a mano.

«Tra i tanti paesaggi realizzati – commenta in merito il sindaco Patrizia D’Ottavio – non poteva mancare Montefferante, riprodotta fedelmente fin nei minimi particolari. Il livello dei lavori presentati è davvero alto. Ci sono presepi originali ed è bello vedere che i cittadini apprezzano così tanto quest’arte centenaria, impegnandosi ogni volta con entusiasmo e passione».

Le opere rimarranno esposte in piazza e in alcuni locali pubblici fino al giorno dell’Epifania.