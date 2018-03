PROVINCIA AQ: DEL CORVO NOMINA NUOVO ASSESSORE ERSILIA LANCIA

L’AQUILA. Il presidente della Giunta provinciale dell’Aquila, Antonio Del Corvo, rende noto di aver provveduto in data odierna alla nomina di un nuovo assessore nella persona dell’Avv. Ersilia Lancia, in sostituzione dell’assessore Guido Quintino Liris. Tale richiesta è stata avanzata dal gruppo di Forza Italia, congiuntamente ai due coordinatori provinciali pro tempore dello stesso partito. Gli stessi hanno manifestato tale volontà in un documento nel quale fanno riferimento ad una “mancanza totale di collegamento” tra l’assessore Liris e il gruppo di Forza Italia”. Ringrazio l’assessore Liris per il lavoro svolto alla Provincia – ha dichiarato Del Corvo – e auguro un buon lavoro al neo assessore Ersilia Lancia.

Infine, il presidente Del Corvo rende noto che, nelle more della notifica del provvedimento di revoca dell’assessore Liris, è giunta alla segreteria di presidenza una nota a firma dello stesso Liris e dell’assessore Tinari, nella quale rassegnano le dimissioni e la comunicazione del consigliere Paolo Federico che annuncia il suo appoggio esterno all’esecutivo provinciale.