POLITICA. TERAMO. Il Consiglio Provinciale ha appena approvato la surroga del consigliere provinciale Ernino D'Agostino. Al posto del consigliere provinciale dimissionario Ernino D'Agostino subentrerà il primo degli eletti della lista del Partito della Rifondazione Comunista - Sinistra Europea Massimo Amante.

«La federazione provinciale del Partito della Rifondazione Comunista - Sinistra Europea darà il massimo sostegno politico per supportare l'operato del nostro consigliere provinciale, sicuri che con il suo agire, in questi pochi mesi che rimangono di consiliatura provinciale, saprà essere un esempio di trasparenza e buona politica», si legge in una nota.