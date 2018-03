NATALE A LUCO DEI MARSI TRA MERCATINI E CULTURA

NATALE 2013. LUCO DEI MARSI. Un Natale 2013 romantico, all'insegna della famiglia, del calore, con la voglia di stare insieme, è in programma a Luco dei Marsi a partire da Sabato 21, toccando domenica 22 e poi giovedì 26 dicembre: tre giornate a base di eventi natalizi, con il patrocinio del Comune, per i “palati” di tutti i residenti e dei marsicani. A patrocinare le manifestazioni, insieme al sindaco Domenico Palma, il consigliere con delega alla Cultura Raimondo Terramano, coordinatore degli avvenimenti che fanno capo al “contenitore natalizio”, nonché ideatore del “propulsore di cultura” estivo “Marsica Polifestival” e dei “Mercatini di Natale”, («un sogno che ho da sempre», dice Terramano).

Si comincia sabato prossimo, alle 10,00, con l'apertura dei “Mercatini” - prima edizione, in piazza Umberto 1° e, a seguire, l'inaugurazione del “Presepe” all'interno di “Palazzo Ercole”; poi spettacoli che coinvolgeranno i più piccoli, come, alle 12,30, la magia di “Andrea Slik” e, nel primo pomeriggio, “La slitta di Babbo Natale” con musica, tanti giochi e dolciumi d'ogni tipo; quindi la presentazione, alle 18,00, del libro “Viteliù”, di Nicola Mastronardi. La presentazione del volume avrà luogo nei locali dell'ex municipio.Domenica 22, tra spettacoli di magia e una rassegna di poesie al femminile (si chiama “Profondo Rosa” lo spazio che darà voce, dalle 18,00, ad eccellenti “maestre” dell'italiano in versi), l'esibizione, alle 11,00, della Banda Musicale Cittadina e, alle 14,45, “100 Fiaccole per Natale”, 18° edizione, suggestiva fiaccolata a cura del Gruppo Alpini di Luco. Alle 17,00 la Santa Messa nella Chiesa di San Giovanni Battista e poi due concerti che contribuiranno a rendere più accogliente, sulla falsariga delle sette note, l'atmosfera del Natale: nella Chiesa di San Giovanni, domenica alle 21,30, esibizione dei “Newport Gospel Singers”, manifestazione che sarà presentata da Orietta Spera e, giovedì 26, (stessa location), alle 18,00, “Concerto di Beneficenza – 23° edizione” della Corale Folcloristica locale.