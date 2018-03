PESCARA. PISCINA PROVINCIALE, APPROVATO IL PROGETTO DEFINITIVO

PESCARA. La giunta provinciale ha approvato nella seduta di oggi la delibera relativa al progetto definitivo dei lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della piscina provinciale annessa all'Istituto Volta, per un importo di 400 mila euro. Il progetto è stato elaborato dall'architetto Franco De Angelis. Il passaggio successivo, una volta approvato anche l'esecutivo, sarà la gara di appalto per affidare i lavori. Ne danno notizia il presidente della Provincia di Pescara Guerino Testa e il vice presidente Fabrizio Rapposelli, assessore all'Edilizia scolastica, ricordando che sono già partiti, invece, i lavori di efficientamento energetico della struttura, con la realizzazione di un sistema solare - termico (per 350 mila euro), che termineranno nei primi mesi dell'anno prossimo.