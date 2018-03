SUICIDIO: ANZIANO SI TOGLIE LA VITA LANCIANDOSI DA DECIMO PIANO CASA ALBERGO

PESCARA. Un uomo di 93 anni di Cappelle sul Tavo si e' ucciso questa mattina lanciandosi dal decimo piano della casa albergo Santa Maria Ausiliatrice di Montesilvano, dove viveva da un paio di anni. Dopo aver fatto colazione ha raggiunto la sala di ritrovo e da li' ha si e' portato su un balcone ma evidentemente non e' riuscito nel suo intento quindi si e' spostato su un altro balcone dove ha collocato una sedia e un tavolo. Dopo essersi arrampicato sul tavolo attraverso la sedia si e' lanciato nel vuoto.

L'uomo, che era vedovo, non aveva problemi particolari e non ha lasciato biglietti.