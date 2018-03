PAGLIETA, MUORE A 65 ANNI DOPO UN INCIDENTE STRADALE

LANCIANO. Un uomo di 65 anni, Nicola Di Matteo, di Paglieta (Chieti) è morto la notte scorsa all'ospedale 'Renzetti' di Lanciano, in seguito alle lesioni riportate in un incidente stradale avvenuto ieri sera. Secondo una prima ricostruzione dell'incidente l'uomo, alla guida della sua auto, si è scontrato frontalmente con un'altra macchina in località Saletti di Paglieta. Trasportato in ospedale l'uomo è deceduto alcune ore dopo per un politrauma. Illesa una familiare che viaggiava con lui e il conducente dell'altra autovettura. Sulla dinamica dell'incidente indagano i carabinieri della compagnia di Atessa.