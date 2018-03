LA SENATRICE STEFANIA PEZZOPANE ELETTA ALLA DIREZIONE NAZIONALE PD

ABRUZZO. La senatrice Stefania Pezzopane è stata eletta alla Direziona Nazionale del Partito Democratico.

«E’ un vero onore poter partecipare direttamente al nuovo corso del PD- dichiara Stefania Pezzopane- Si tratta di un messaggio importante che Matteo Renzi ha voluto dare all’Abruzzo, all’Aquila e alle zone del cratere.

Il mio impegno sarà quello di continuare a dar voce a livello nazionale alle ragioni delle zone terremotate e dell’Abruzzo intero, anche in vista dei prossimi appuntamenti delle regionali.

Un grande augurio va ad Alexandra Coppola, anche lei eletta alla Direzione Nazionale del PD e impegnata per Matteo Renzi in Abruzzo».