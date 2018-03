CENTRO SOCIALI PESCARA, OGGI SCADE IL BANDO PER LA GESTIONE

LA GARA. PESCARA. Ultimo giorno utile oggi per partecipare alla gara d’appalto indetta dal Comune per la gestione dei 4 centri sociali per anziani della città, per i prossimi tre anni, ossia dal primo gennaio 2014 al 31 dicembre 2016.

L’importo complessivo assegnato all’incarico è pari a 600mila euro, ossia 150mila euro per ciascuna struttura, con l’obiettivo di garantire un servizio essenziale alla collettività assicurando l’attività di animazione, di intrattenimento e di aggregazione per le centinaia di utenti che sono iscritti alle quattro strutture.

Il prossimo 31 dicembre la gestione dei quattro centri sociali cittadini, quello di via Pietro Nenni al civico 5, via Nazionale Adriatica nord 288, via Stradonetto73, e via Arapietra 40, giungerà a scadenza e per tale ragione l’amministrazione comunale ha indetto una nuova gara d’appalto per affidare all’esterno i servizi. Alla gara potranno partecipare Cooperative sociali, singole, associate o consorziate: ciascuna cooperativa potrà concorrere a tutti e quattro i lotti, ma potrà aggiudicarsi al massimo un unico lotto.

«Le attività – ha spiegato l’assessore Cerolini – svolte all’interno dei centri sono rivolte alle persone residenti a Pescara della terza e quarta età; per partecipare sarà sufficiente iscriversi al Centro sociale e sarà poi cura del gestore del Centro inviare l’elenco degli iscritti al Settore delle Politiche sociali».