SOCCORSO SU GRAN SASSO SCIATORE SCIVOLATO LUNGO CANALE

PESCARA. Recuperato dal soccorso alpino e speleologico, dopo essere scivolato lungo un canale per 20 metri, un uomo che stava effettuando con gli sci la Traversata Bassa del Gran Sasso sul versante teramano, percorso che collega Campo Imperatore alla Val Maone. Ad agevolare le operazioni di soccorso, nel pomeriggio di ieri, l'uso del GeoResQ, servizio di geo localizzazione promosso dal Soccorso Alpino in sinergia con il Club Alpino Italiano. La persona soccorsa, un romano di 53 anni, giunta in prossimità delle Cascate del Rioarno era stata costretta a togliere gli sci per una valanga distaccatasi in precedenza e, nonostante sprovvisto di ramponi, aveva tentato comunque l'attraversamento.