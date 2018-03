NASCE IL “LABORATORIO REGIONALE PER LE RETI D’IMPRESA” DA UNIONCAMERE ABRUZZO E BANCA DELL’ADRIATICO

ECONOMIA. ABRUZZO. Le Reti d’Impresa contro la crisi. Unioncamere Abruzzo e Banca dell’Adriatico hanno sottoscritto un accordo per la costituzione di un “Laboratorio regionale per le Reti d’Impresa”, finalizzato a favorire la nascita in Abruzzo delle reti formali tra imprese, garantendo servizi e un supporto adeguato agli imprenditori. Verranno messe in campo iniziative volte a sensibilizzare il sistema imprenditoriale e le istituzioni abruzzesi su particolari azioni di politica industriale a sostegno della crescita delle imprese del territorio abruzzesi. L’accordo è stato presentato dal presidente di Unioncamere Abruzzo Giustino Di Carlantonio, da Giandomenico Di Sante, presidente di Banca dell’Adriatico, e da Roberto Dal Mas, direttore generale di Banca dell’Adriatico, ed è aperto all’ingresso di altre istituzioni, associazioni di categoria ed a tutti i soggetti in grado di consolidare e arricchire le attività del Laboratorio regionale.