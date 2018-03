NATALE A TUSSIO TRA ARTE E TRADIZIONE

PRATA D’ANSIDONIA. Domenica 15 dicembre sarà già festa a Tussio dove l'associazione Tradizione e Cultura promuove, in collaborazione con il Comune e la Proloco di Prata d'Ansidonia, l'iniziativa "Natale nel Borgo".

Con l'intento di rivitalizzare uno dei centri minori del territorio aquilano gli organizzatori propongono, dalle ore 10 un percorso tra le antiche e caratteristiche vie di Tussio per riscoprire la magia del Natale attraverso la semplicità e la tradizione.

Tra archi e cantine troveranno il loro spazio artigiani che daranno dimostrazione dei loro preziosi mestieri e proporranno originali creazioni natalizie, affiancate dai lavori realizzati dagli alunni del Circolo didattico "G. Galilei” secondo un progetto curato dalla società Modern Talk.

Ospite d'onore della giornata sarà Babbo Natale in persona che al termine del percorso attenderà i più piccoli nella sua grotta per raccogliere desideri e letterine.

E non finisce qui! Il borgo sarà animato dal gruppo ManàManà che offrirà ai bambini zucchero filato e palloncini, gli adulti invece troveranno vin brulè.