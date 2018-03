CONCERTO DI NATALE PER I 30 ANNI DALLA FONDAZIONE DEL TOSTIANO

ORTONA. A conclusione delle celebrazioni per il 2013 dei 30 anni dalla fondazione dell’Istituto Nazionale Tostiano, domenica 15 dicembre 2013 alle 18, si terrà nel Teatro Comunale “F. P. Tosti”, un Concerto di Natale dell’orchestra del Liceo Musicale “Misticoni-Bellisario”, diretta dal prof. Leontino Iezzi e vincitrice della Sezione Licei Musicali del 1° Concorso Musicale “F.P. Tosti” organizzato dall’istituto ortonese lo scorso aprile, con la partecipazione del Coro di Voci Bianche “F.P. Tosti” del Comprensivo 2 di Ortona, diretto dalla prof.ssa Adele Di Totto. Parteciperanno come solisti anche il tenore Nunzio Fazzini e il soprano ortonese Valentina Paolini. In programma musiche di Verdi e Wagner, in omaggio ai due grandi musicisti di cui quest’anno ricorre il bicentenario della nascita, brani della tradizione natalizia internazionale e di F.P. Tosti.