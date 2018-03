CRISI E SUICIDI, INCONTRO DEL M5S CON LA SCRITTRICE SAMANTA DI PERSIO

L’INCONTRO. MOSCIANO SANT’ANGELO. Il gruppo del Movimento 5 stelle di Mosciano Sant'Angelo organizza per domani, 13 dicembre, un incontro con la scrittrice Samanta Di Persio e il deputato Daniele Del Grosso per parlare della grave crisi che affligge il mondo delle partite Iva, degli artigiani, dei commercianti e delle PMI in generale. Nel corso della serata sarà presentato il libro "Imprenditori suicidi" e sarà dato spazio a tutti coloro che vorranno raccontare, denunciare o semplicemente ascoltare dai diretti interessati storie di "ordinaria follia" alle quali i lavoratori autonomi e i piccoli imprenditori sono quotidianamente sottoposti.

Alle ore 19:00 il deputato Del Grosso compirà un piccolo tour dei negozi e delle attività in centro per colloquiare "a tu per tu" con i commercianti; A seguire ci sarà un piccolo aperitivo aperto a tutti (al costo simbolico di 2 euro); alle ore 20:30 inizieranno i lavori nella sala consiliare del Comune di Mosciano S. Angelo; a conclusione, tutti potranno partecipare a una cena di autofinanziamento.