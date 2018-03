SOCIALE. GATTI: FINANZIATI 46 ORATORI PARROCCHIALI

ABRUZZO. Sono state pubblicate oggi le risultanze dell'avviso pubblico "LAB (oratori)" volto alla valorizzazione degli Oratori parrocchiali della Regione Abruzzo attraverso il riconoscimento della loro funzione sociale ed educativa. Con risorse regionali pari ad euro 300.000,00 sono stati finanziati 46 progetti riguardanti attività culturali o sportive atte a contrastare fenomeni di emarginazione sociale e di devianza in ambito minorile, rivolti prevalentemente a minori, adolescenti e giovani che risiedano nell'ambito territoriale della Parrocchia. «L'iniziativa - commenta l'assessore Paolo Gatti - rappresenta un investimento concreto teso a valorizzare il ruolo degli oratori, preziosi spazi di aggregazione per contrastare i fenomeni dell'emarginazione e del disagio sociale. È stato il Consiglio regionale, lo scorso anno, a stabilire di destinare agli oratori queste risorse per iniziative progettuali, e gli uffici dell'Assessorato hanno curato, con la consueta attenzione, tutte le procedure del caso».