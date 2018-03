ABRUZZO, ANAS: ASSEGNATO L’APPALTO PONTE SAN GIOVANNI

APPALTI. ABRUZZO. L’Anas ha pubblicato oggi sulla Gazzetta Ufficiale l’esito della gara d’appalto per l’assegnazione dei lavori di consolidamento e ripristino del ponte “San Giovanni”, situato al km 489,000 della strada statale 16 “Adriatica”, in provincia di Chieti, per un investimento complessivo di un milione e 400mila euro circa. I lavori sono stati assegnati all’impresa Eredi Pepe Salvatore S.N.C. di Pepe Alfonso, con sede a Sarconi, in provincia di Potenza. Il termine per l’esecuzione dei lavori è di 150 giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna. L’appalto rientra tra gli interventi urgenti previsti dal ‘Decreto del Fare’ per il rilancio dell’economia e dal piano di manutenzione straordinaria definito nella convenzione stipulata con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Inoltre, l’intervento costituisce il 1° stralcio di un progetto che prevede anche i lavori di consolidamento e ripristino dei ponti “Valle Grande” e “Cavalluccio”, rispettivamente al km 484,564 e al km 486,322 della strada statale 16 “Adriatica”.