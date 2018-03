SICUREZZA SUL LAVORO, APPROVATA MOZIONE IN CONSIGLIO REGIONALE

ABRUZZO. Il Consiglio regionale ha approvato una risoluzione firmata da Laucrezio Paolini (Idv) che impegna la Giunta Regionale alla diffusione della cultura in materia di sicurezza sul lavoro.

Bisognerà dunque creare le condizioni per la realizzazione di percorsi formativi e di aggiornamento professionale per lavoratori e datori di lavoro e per la professionalizzazione di figure a sostegno del miglioramento della gestione della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro. Inoltre si chiede di verificare l’opportunità di proporre misure e individuare procedimenti idonei a ridurre gli obblighi burocratici a carico dei datori di lavoro ma, allo stesso tempo, garantire un più elevato grado di sicurezza sul posto di lavoro. E poi ancora predisporre e divulgare adeguati strumenti di supporto alle imprese (soprattutto piccole, medie e micro-imprese) in termini di best-practice, linee guida, procedure operative, valutare la proposizione di iniziative che favoriscano la programmazione di progetti formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro da realizzarsi nell’ambito di attività scolastiche e universitarie.