NASCE A SULMONA LA FENAGI DELLA PROVINCIA DELL’AQUILA

CRONACA. SULMONA. Lunedì 9 dicembre, presso il Cescot – Officina dei Sapori di Sulmona, si è tenuta l’assemblea costituente della Fenagi Provincia dell’Aquila (Federazione Nazionale Giornalai aderente a Confesercenti) che rappresenta le aziende di rivendita dei quotidiani e periodici. È firmataria dell'Accordo Economico Nazionale siglato con la FIEG, l'USPI e le Aziende dei Distributori Nazionali. È presente su tutto il territorio Nazionale e ha lo scopo di difendere e valorizzare il ruolo della categoria, soprattutto in questo momento di profondi cambiamenti nel mondo della comunicazione e dell'informazione. L’obiettivo principale che si è dato l’Assemblea, è quello di creare concrete opportunità di lavoro per gli edicolanti anche attraverso i molti i progetti che si stanno predisponendo; primo fra tutti la costituzione di una coesa rete di attività in grado di collaborare in modo efficace e propositivo con i soggetti del settore dell'Editoria, sia distributori che editori. Si cercherà di utilizzare i fondi strutturali europei mirati ad una intensa attività di formazione, puntando su una crescente professionalità anche grazie all'uso di sistemi telematici e ad un marketing focalizzato alla clientela. Inoltre si sta sviluppando un rapporto di maggiore interazione con i Comuni e gli altri enti locali che possono trovare nella capillare territorialità delle edicole e negli ampi orari un utile punto di riferimento.